У Полтаві відкриють новий центр вакцинації
З 7 вересня у Полтаві запрацює новий центр вакцинації від коронавірусу
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
"Із 7 вересня в Полтаві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Він функціонуватиме у клініці "Мій лікар" на вулиці Конституції, 13 і працюватиме щодня з 10 до 17 години", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, що у Києві стартував запис на щеплення від COVID-19 в "Епіцентрі"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.12
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе