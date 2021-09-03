У Полтаві відкриють новий центр вакцинації

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.



"Із 7 вересня в Полтаві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Він функціонуватиме у клініці "Мій лікар" на вулиці Конституції, 13 і працюватиме щодня з 10 до 17 години", - повідомив Синєгубов.



Нагадаємо, що у Києві стартував запис на щеплення від COVID-19 в "Епіцентрі"



