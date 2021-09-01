У Києві відкривають новий центр вакцинації від коронавірусу в одному з "Епіцентрів"
У Києві стартував запис на щеплення від COVID-19 в "Епіцентрі"
Про це йдеться на сайті медсервісу Helsi.
Адреса ТЦ: Кільцева дорога, 1Б.
Отримати щеплення в новому центрі можна препаратами AstraZeneca, CoronaVac та Moderna (тільки друга доза).
Записатися на вакцинацію можуть всі охочі від 18 років. Запис можна зробити на 2-6 вересня
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