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У Києві відкривають новий центр вакцинації від коронавірусу в одному з "Епіцентрів"

1 вересня, 2021 середа
14:24

У Києві стартував запис на щеплення від COVID-19 в "Епіцентрі"

Про це йдеться на сайті медсервісу Helsi.

Адреса ТЦ: Кільцева дорога, 1Б.

Отримати щеплення в новому центрі можна препаратами AstraZeneca, CoronaVac та Moderna (тільки друга доза).

Записатися на вакцинацію можуть всі охочі від 18 років. Запис можна зробити на 2-6 вересня
 

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Епіцентр
Вакцинація
центр
Київ
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