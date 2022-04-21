У Попасній українські військові знищили загін найманців із Лівії й Сирії, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у етері Радіо НВ.



Він зауважив, що останнім часом РФ відправляє на війну проти України сирійських і лівійських найманців.



"У нас є на сьогодні фотографії саме цих людей, які були знищені в місті Попасна Луганської області", - зазначив Олексій Данілов.



За його словами, складно оцінити, які вони воїни, адже в Україні інакші кліматичні умови й сама війна.



"Думаю, що вони не зовсім очікували того, що тут побачили", - сказав секретар РНБО.



Олексій Данілов зазначив, що знищений загін складався з 20-25 найманців, а загалом до України їх могло прибути 300-500.

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