English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Попасній запрацював водоканал, - Гайдай

У Попасній запрацював водоканал, - Гайдай

7 квітня, 2022 четвер
10:08
війна з Росією Сергій Гайдай

На Луганщині відновив роботу Попаснянський водоканал, але вода поки тільки технічна

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Відновлено роботу комплексу насосних станцій ЗФС КП "Попаснянський Районний Водоканал". На цей час йде процес заповнення водогону. Подача води буде здійснюватися без процесу попереднього очищення води", - розповів він.

Сергій Гайдай закликав використовувати цю воду лише для технічних потреб, оскільки бактеріологічні, показники мутності й кольоровості не відповідають нормам.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
вода
Луганщина
водоканал
Попасна
Сергій Гайдай
Читайте також:
Юрій Бутусов
5 квітня, 2022 вiвторок
"Зневага влади до усіх українців, думка, ніби "війна все спише": журналіст Бутусов прокоментував відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
Любов Непоп
5 квітня, 2022 вiвторок
"Ми зрозуміли емоційність Угорщини": посол України прокоментувала заяву Орбана про Зеленського як опонента
Ангела Меркель
6 квітня, 2022 середа
"Звичайно, на вулицях Флоренції немає вбитих жінок і дітей": посол у Берліні Мельник розкритикував Меркель, яка не приїхала в Україну і відпочиває в Італії
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.77
  • EUR
    Купівля 31.9
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
7 квітня
10:35
Над Запоріжжям ППО знищили 3 крилаті ракети, -– секретар міськради
10:34
"Антиукраїнська акція на підтримку російської агресії": журналіст Лизанчук звернувся до Зеленського щодо відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
10:23
Ексклюзив
Ірпінь
Ірпінь розчищається і розміновується, людей поки до міста не пускають - міський голова
09:48
Оновлено
Сенат США
Сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз: він має дозволити швидше постачати зброю Україні
09:42
маршрутка Чернівці
У Києві на 11 маршрутах до роботи повернулися приватні перевізники
09:40
Сергій Братчук
Одеське узбережжя небезпечне, закликаємо місцевих утриматися від відвідування пляжів, - речник ОВА
09:40
Ірина Верещук
В Україні погодили 10 гуманітарних коридорів на 7 квітня: список
09:25
Біженці на вокзалі у Львові
Росіяни розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві, - мер
09:22
діти війна жертви
Кількість поранених дітей від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зросла до 297, зруйновано 84 школи
09:21
Ексклюзив
окупанти
З Луганщини необхідно виїжджати: багато населених пунктів в окупації, росіяни поводяться нахабно, викрадають людей, - політик про ситуацію на Сході України
09:09
Ексклюзив
Харківщина
На Харківщині постійні обстріли, громадян закликають евакуюватись з лінії бойових дій, - депутат облради
09:02
Ексклюзив
російські війська
Окупанти стягують важку техніку в Ізюм для наступу в бік Донецької області, - депутат Ізюмської міськради
09:02
окупанти Маріуполь
Росіяни з вечора 6 квітня обстрілюють Золоте і Гірське, багато зруйнованих житлових будинків та інфраструктури, - Луганська ОВА
08:43
Генасамблея ООН
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 1563 мирні мешканці, - ООН
08:18
Офіційний курс: євро впав у ціні
08:18
З Луганщини та Донеччини 7 квітня вирушать чотири евакуаційні потяги, - Гайдай
08:17
Асканія Нова
Окупований заповідник Асканія-Нова втратив доступ до бюджетних рахунків і просить допомоги для збереження тварин і рослин
07:45
П'єр-Емерік Обамеянг
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
07:42
окупанти
Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, тому вбивають мирних жителів області, бо їм несила прорвати оборону ЗСУ, - голова Луганської ОВА
07:30
наручники
У Сумах затримали українця, який збирав дані та передавав їх окупантам
07:17
окупант
Окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці наступу на сході України та продовжують вчиняти насильницькі дії щодо мирних жителів, – Генштаб
07:15
Карім Бензема
Ліга чемпіонів: результати матчів середи
06:58
Маріо Драгі
Прем'єр Італії підтримав введення ембарго на російські газ та нафту
06:56
Микола Княжицький
Незаконне введення політичної цензури проти проукраїнський телеканалів має всі ознаки ідеологічної спецоперації Кремля, - Княжицький про відключення "Еспресо" від мережі Т2
06:50
Канада
Канада заборонила своїм компаніям надавати страхування російських та білоруських літаків
06:30
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини, – міністр внутрішніх справ
06:23
агентство Sputnik
В Естонії затримала керівників російської інформагенції Sputnik за порушення санкцій
06:23
Українська ППО
Українські військові збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву
06:11
Буча після звільнення, Київщина
МЗС Канади викличе російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня
05:53
Анджей Дуда
Після дій окупантів у Бучі важко заперечувати, що РФ чинить геноцид в Україні, - Дуда
05:41
Ліз Трасс
Епоха взаємодії з Росією закінчилася, потрібен новий підхід, – голова МЗС Великої Британії
05:21
Прапор Хорватії
"У відповідь на жахливі сцени з Бучі та інших областей": Хорватія висилає низку російських дипломатів
05:09
Укрзалізниця
Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум
04:47
фейк
Росія готується здійснити у Бєлгороді нові провокації, – Центр протидії дезінформації
04:20
США допоможе завезти в Україну тисячі інтернет-терміналів SpaceX
03:51
ФБР
ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів
03:24
У Латвії документи на проживання отримали близько 13 тисяч біженців з України
02:52
єВорог
Відтепер у чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі
02:16
знищення ворожих цілей
Повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету
01:50
Пентагон
Військові ЗСУ пройшли навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, – Пентагон
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV