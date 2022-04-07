У Попасній запрацював водоканал, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Відновлено роботу комплексу насосних станцій ЗФС КП "Попаснянський Районний Водоканал". На цей час йде процес заповнення водогону. Подача води буде здійснюватися без процесу попереднього очищення води", - розповів він.



Сергій Гайдай закликав використовувати цю воду лише для технічних потреб, оскільки бактеріологічні, показники мутності й кольоровості не відповідають нормам.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb