Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ніякого затишшя немає. Авіація ворога, на жаль, працює. Учора не раз говорили в новинах, що почали застосовувати бомби плануючі, які можуть летіти десятки кілометрів, до 70 км приблизна відстань. Противник застосовує 10, 15, до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35, Су-34, що не входять в зону ураження нашої ППО, і це є для нас нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати", - розповів він.

Але реагувати наразі Україна не має чим, тож очікує поставок винищувачів.

"Тому що щоб ті літаки відігнати якомога далі від наших кордонів, нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО, такі як Patriot. І, безумовно хочеться нам винищувачів, які можуть застосовувати ракети класу повітря-повітря на великих відстанях", - зазначив Ігнат.