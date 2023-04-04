У Повітряних силах розповіли про небезпеку застосування Росією плануючих бомб
Російська армія почала використовувати плануючі бомби. Їх вона скидає з літаків Су-35 і Су-34 на лінії розмежування, там, де їх не може перехопити ППО
Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Ніякого затишшя немає. Авіація ворога, на жаль, працює. Учора не раз говорили в новинах, що почали застосовувати бомби плануючі, які можуть летіти десятки кілометрів, до 70 км приблизна відстань. Противник застосовує 10, 15, до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35, Су-34, що не входять в зону ураження нашої ППО, і це є для нас нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати", - розповів він.
Але реагувати наразі Україна не має чим, тож очікує поставок винищувачів.
"Тому що щоб ті літаки відігнати якомога далі від наших кордонів, нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО, такі як Patriot. І, безумовно хочеться нам винищувачів, які можуть застосовувати ракети класу повітря-повітря на великих відстанях", - зазначив Ігнат.
- У ніч на 4 квітня ворог атакував Одещину, ППО збила 14 із 17 "шахедів".
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