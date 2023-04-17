У Празі проросійська партія провела антиурядову демонстрацію

Про це інформує "Радіо Прага".

Зазначають, що демонстранти зібралися в центрі міста. Вони принесли з собою чеські державні прапори і транспаранти з антиурядовими гаслами. Зокрема, вони були спрямовані проти чинного уряду під керівництвом прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали.

На транспарантах демонстрантів були гасла "Люди не повинні боятися своєї влади, а влада повинна боятися свого народу", "Генеральна забастовка, "Дайте миру шанс", "Ні війні".

На початку акції її учасникам подякували за те, що вони прийшли протестувати проти "фіолетової потреби",

Лідер PRO, юрист Йіндржих Райхл виступав під час демонстрації із гаслом "Чехія проти злиднів". Він заявив, що всі учасники акції виступають на захист Чехії. За його словами, антиурядова демонстрація має висловити протест "не лише проти економічної бідності, а й проти моральної бідності".

Також Райхл висловився проти введення віддаленого голосування під час виборів і проти ухвалення закону про одностатеві шлюби.