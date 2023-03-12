Про це повідомили в novinky.cz.

У суботу в Празі відбулася проросійська акція протесту, мітингувальники заповнили половину Вацлавської площі, тримаючи прапори Чехії та транспаранти із закликами до відставки уряду.

Зазначається, що на банерах, зокрема, були написи "Геть фіолетового шута", "Стоп війні, стоп НАТО". Свистіли та скандували: "Ганьба!", "У відставку!" або "Негідники".

За заходом стежили десятки поліцейських. Як зазначив кореспондент, на площі правоохоронці затримали чоловіка, який мав нашивку "вагнерівців" та символ "Z".

Десятки людей намагалися увірватися до будівлі Національного музею. Мітингувальники вимагали зняти з будівлі український прапор, довелося втрутитися поліції. Загалом затримали 18 людей за непокору правоохоронцям.Зокрема Двоє поліцейських дістали поранення і були доставлені до лікарні.