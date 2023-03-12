Проросійські мітингувальники в Чехії вимагали зняти прапор України, їх затримала поліція
У столиці Чехії Празі декілька десятків проросійських демонстрантів прагнули прорватися до Національного музею і зірвати український прапор, 18 людей затримали правоохоронці
Про це повідомили в novinky.cz.
У суботу в Празі відбулася проросійська акція протесту, мітингувальники заповнили половину Вацлавської площі, тримаючи прапори Чехії та транспаранти із закликами до відставки уряду.
Зазначається, що на банерах, зокрема, були написи "Геть фіолетового шута", "Стоп війні, стоп НАТО". Свистіли та скандували: "Ганьба!", "У відставку!" або "Негідники".
За заходом стежили десятки поліцейських. Як зазначив кореспондент, на площі правоохоронці затримали чоловіка, який мав нашивку "вагнерівців" та символ "Z".
Десятки людей намагалися увірватися до будівлі Національного музею. Мітингувальники вимагали зняти з будівлі український прапор, довелося втрутитися поліції. Загалом затримали 18 людей за непокору правоохоронцям.Зокрема Двоє поліцейських дістали поранення і були доставлені до лікарні.
- Нагадаємо, молдовська поліція попередила, що на проросійській акції 12 березня, яка пройде у Кишиневі, плануються провокації.
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