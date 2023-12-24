У Празі сталася пожежа у хостелі: загинула людина, 17 поранених

Про це пише Сіньхуа.

Празька служба екстреної медичної допомоги повідомила, що вони надали допомогу 17 людям на місці події, зокрема трьох поліцейських.

"Двоє людей були доставлені в реанімацію, одна людина, на жаль, померла", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевої пожежно-рятувальної служби, у хостелі перебували 15 людей і семеро домашніх тварин. Причина пожежі поки невідома.