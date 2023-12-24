У Празі сталася пожежа у хостелі: загинула людина, 17 поранених
У неділю, 24 грудня, у хостелі в районі Збраслав на півдні Праги сталася пожежа. Унаслідок цього загинула одна людина, ще 17 постраждали
Про це пише Сіньхуа.
Празька служба екстреної медичної допомоги повідомила, що вони надали допомогу 17 людям на місці події, зокрема трьох поліцейських.
"Двоє людей були доставлені в реанімацію, одна людина, на жаль, померла", - йдеться в повідомленні.
За даними місцевої пожежно-рятувальної служби, у хостелі перебували 15 людей і семеро домашніх тварин. Причина пожежі поки невідома.
- У Чехії в Карловому університеті Праги сталася стрілянина. Унаслідок цього загинули 14 людей, ще 25 людей перебувають під наглядом лікарів.
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