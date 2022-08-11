У прифронтовій Авдіївці є жінки на 9-му місяці вагітності, які не хочуть їхати з міста, - журналіст

Про це розповів журналіст Еспресо Віталій Бакуменко, який перебуває у Донецькій області.

"Ми працювали в Авдіївці кілька днів і спілкувались з місцевими жителями щодо евакуації. Ті, хто хотів поїхати, уже це зробив. В місті залишається 1,5 тисячі людей. Вони не хочуть їхати, агрументи в них всіх різні. Місцеві підпишуть який завгодно документ, тому що вони твердо вирішили, що будуть лишатися в місті", - зазначив він.

Журналіст повідомив, що за останній тиждень офіційно з Донецької області вивезли 4 тис. людей.

"Поїзди кожен день відправляються з Покровська до Львова, а через день ходить у Кіровоградську область. Дають допомогу, тим хто на Кіровоградщину їде. 3 тис. для сімей, де є люди з інвалідністю, 2 тис. для сімей, де є діти. Це раз на місяць. Одноразову даватимуть на вокзалах Кропивницького та Олександрії. В день їдуть 400-600 людей", - розповів Бакуменко.

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Він розповів, що в Авдіївці залишаються маленькі діти та вагітні на останніх термінах.

"Вони живуть разом з батьками. Рік, два, три роки дітям. Вони живуть у вологих підвалах і бувають такі обстріли, що люди не виходять на вулицю. Діти мають дихати повітрям і виходити на вулицю - від цього залежить їх подальше здоров'я. Знаю історію, що в Авдіївці є кілька жінок на дев'ятому місяці вагітності. Навіть сусіди їх вмовляють виїхати туди, де є пологовий будинок, але вони відмовляються і кажуть, що будуть народжувати як колись раніше", - підсумував журналіст.