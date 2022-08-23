У прикордонній з Україною Ростовській області РФ збільшилася площа лісових пожеж
Територія займання в лісництві в Кам'янському районі Ростовської області досягла 40 гектарів
Про це повідомляє пресслужба МНС РФ, інформує російський "Интерфакс".
"У Ростовській області триває гасіння лісових пожеж на площі 40 га", - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучено 177 осіб та 50 одиниць техніки.
Раніше повідомлялося, що площа природної пожежі становить близько 32 га. До гасіння вогню було залучено два вертольоти, а також пожежний потяг.
Відстань від пожежі до найближчого населеного пункту Лісовий - 2 км, до населеного пункту Диченський - 1,5–2 км.
- Відзначимо, пожежа на території області розпочалась 15 серпня, на площі 10 га. У районі оголошено режим НС, пожежею було знищено сім житлових будинків, медична допомога знадобилася 53 жителям, які постраждали від задимлення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе