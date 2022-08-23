Про це повідомляє пресслужба МНС РФ, інформує російський "Интерфакс".

"У Ростовській області триває гасіння лісових пожеж на площі 40 га", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 177 осіб та 50 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що площа природної пожежі становить близько 32 га. До гасіння вогню було залучено два вертольоти, а також пожежний потяг.

Відстань від пожежі до найближчого населеного пункту Лісовий - 2 км, до населеного пункту Диченський - 1,5–2 км.

Відзначимо, пожежа на території області розпочалась 15 серпня, на площі 10 га. У районі оголошено режим НС, пожежею було знищено сім житлових будинків, медична допомога знадобилася 53 жителям, які постраждали від задимлення.

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