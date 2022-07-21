У примусово мобілізованих Росією людей із окупованих територій забирають особисті документи, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

"У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту та, нібито, має зупинити дезертирство", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що це ускладнить ідентифікацію тіла у разі загибелі та може призвести до різноманітних фінансових маніпуляцій.

"Це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил РФ", - повідомили у Генштабі.

Додають, що поповнити втрати російської армії намагаються, залучивши жителів Білорусі. Впродовж липня на території Республіки Білорусь триває кампанія з агітації до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями.

21 липня захисники України відбили наступ армії РФ на Харківському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Окупанти вчергове намагались захопити Вуглегірську ТЕС, однак успіху не мали.

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