У примусово мобілізованих Росією людей із окупованих територій забирають особисті документи, - Генштаб ЗСУ
У мешканців тимчасово окупованих територій, яких змушують долучитись до лав армії РФ, вилучають особисті документи
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.
"У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту та, нібито, має зупинити дезертирство", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що це ускладнить ідентифікацію тіла у разі загибелі та може призвести до різноманітних фінансових маніпуляцій.
"Це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил РФ", - повідомили у Генштабі.
Додають, що поповнити втрати російської армії намагаються, залучивши жителів Білорусі. Впродовж липня на території Республіки Білорусь триває кампанія з агітації до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями.
- 21 липня захисники України відбили наступ армії РФ на Харківському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Окупанти вчергове намагались захопити Вуглегірську ТЕС, однак успіху не мали.
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