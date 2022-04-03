У притулку на Київщині внаслідок війни РФ проти України загинуло 335 тварин, - UAnimals
У Бородянському притулку на Київщині через російські обстріли з 485 тварин вижило 150, 27 із яких вивезли на лікування до приватних клінік
Про це повідомив рух за права тварин UAnimals.
Двоє волонтерів потрапили до притулку 1 квітня, щойно Бородянку звільнили від окупантів. З початку повномасштабної війни РФ проти України тварини перебували тут закритими у вольєрах і не мали жодної їжі та води. Керівництва на території притулку весь цей час не було і тварин воно не рятувало.
"На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у тяжкому стані. Сьогодні волонтери вирушили до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив. Загалом із 485 вижило всього 150. 27 тварин в найтяжчому стані вивезли на лікування до приватних клінік", - зазначили в UAnimals.
Організація подякувала волонтерам і висловила готовність до подальшої допомоги.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе