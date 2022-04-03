У притулку на Київщині внаслідок війни РФ проти України загинуло 335 тварин, - UAnimals

Про це повідомив рух за права тварин UAnimals.



Двоє волонтерів потрапили до притулку 1 квітня, щойно Бородянку звільнили від окупантів. З початку повномасштабної війни РФ проти України тварини перебували тут закритими у вольєрах і не мали жодної їжі та води. Керівництва на території притулку весь цей час не було і тварин воно не рятувало.



"На щастя, частина собак вижила, хоч і перебуває у тяжкому стані. Сьогодні волонтери вирушили до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив. Загалом із 485 вижило всього 150. 27 тварин в найтяжчому стані вивезли на лікування до приватних клінік", - зазначили в UAnimals.



Організація подякувала волонтерам і висловила готовність до подальшої допомоги.



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