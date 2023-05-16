У Путіна проблеми з наркотиками, - Буданов
Президент Російської Федерації Володимир Путін має проблеми із надмірним вживанням наркотиків
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову.
Він сподівається, що російський диктатор ще недовго житиме.
"У нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", - зазначив Буданов.
Крім того, начальник ГУР відповів "так" на запитання, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" (посилання на вбивство імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії новий режим.
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