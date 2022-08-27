"Хворий морально і фізично": в ГУР розповіли про стан здоров'я Путіна
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми з психічним та фізичним здоров'ям
Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо. Ця інформація приховується. Стан його здоров'я складний. Але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться", - сказав Скібіцький.
Він наголосив, що стан здоров'я Путін не випливатиме на хід війни з Україною.
"Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – хибно. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати доти, доки не зроблю того, про що я мрію". В усіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення", - підкреслив Скібіцький.
- 24 травня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін хворіє на рак.
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