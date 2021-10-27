У Путіна прокоментували перемогу України в суді за "скіфське золото" і звинуватили Зеленського в територіальних претензіях щодо Криму

Про це під час брифінгу заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

У президент РФ Володимира Путіна відреагували на перемогу України у справі "скіфського золота".

"Що стосується "скіфського золота", то належить найретельнішим чином проаналізувати подальші судові перспективи щодо відстоювання наших інтересів і потім виконати ті юридичні процедури, які можливі для продовження цього процесу", - заявив Пєсков.

Також він відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про повернення окупованого Криму та назвав це "територіальною претензією".

"Безумовно, заява про повернення Криму в даний час є нічим іншим, як заявою про територіальні претензії до Російської Федерації. Подібні заяви можуть мати негативні наслідки. Що стосується "скіфського золота", то належить проаналізувати судові перспективи і виконати юридичні процедури, які можливі для продовження процесу", - зауважив Пєсков.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.

Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "скіфського золота".

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