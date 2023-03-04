У Путіна вже влітку можуть закінчитись гроші на війну
Росія наближається до бюджетного колапсу
Подивіться самі:
- 2022-го РФ щомісячний чек на війну складає в середньому $9,5 млрд, - Forbes.
- 2023-го бюджет на оборону Путін збільшив близько до $12 млрд/місяць.
Видатки на війну у тандемі з рекордним падінням нафтогазових доходів спустошать скарбницю. Ось дані виконання бюджету РФ в січні цього року:
- видатки (разом з військовими) склали $41 млрд;
- доходи - $18 млрд;
- дефіцит бюджету - $23 млрд;
- зараз діра латається коштом резервного фонду (т.зв. фонду національного добробуту), в якому залишилось близько $91 млрд;
- Forbes прогнозує, що такими темпами вже орієнтовно в червні-липні резервний фонд РФ засохне, і тоді кремлеві доведеться обирати між зарплатами бюджетникам та війною.
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Економічний сценарій має свої варіації.
Оптимісти звертають увагу на нові санкції, які добряче кусатимуть рашистську економіку. Наприклад, з 5 лютого діє європейське ембарго на російські нафтопродукти. За оцінками CREA, Росія додатково втрачатиме близько €3,6 млрд/місяць. Якщо кремль нічого не змінить, стабілізєц може наступити ще раніше.
За оцінками CREA, Росія додатково втрачатиме близько €3,6 млрд/місяць. Якщо кремль нічого не змінить, стабілізєц може наступити ще раніше
Песимісти згадують пророцтва Citibank, згідно з яким гроші на війну у кремля вичерпаються тільки через 2,5 роки. Цей сценарій прорахований, виходячи з помірного дефіциту бюджету. Та аналіз опублікований наприкінці січня, ще до того, як російський мінфін звітував про найбільше падіння доходів з часів кризи 2008-року.
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Я розумію, що чимало експертів та "економічних астрологів" уже давно ввімкнули секундоміри, обіцяючи "ось-ось" повний економічний стабілізець русні. Але…
Вперше під такі прогнози підкладають конкретні цифри.
У будь-якому разі, російська бюджетна криза вже почалася в грудні-січні. Росія витрачає більше, ніж заробляє, і до зняття санкцій ситуація не зміниться. І щойно у РФ закінчиться резервний фонд, Путіну доведеться або відпустити інфляцію, або згортати війну.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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