Російські еліти геть дезорієнтовані — бо це абсурд і нонсенс, щоб Путін публічно вголос заговорив про перспективи розчленування Росії, причому в деталях, як про об'єктивну реальність.

От ви можете уявити Байдена, котрий публічно говорить про занепокоєння перспективами відокремлення Техасу і його перехід під контроль Мексики? Чи (ближче до Путіна) Брєжнєва, котрий розмірковує про відокремлення Примор'я Китаєм? Чи уявити Сі, що висловлює занепокоєння можливістю розподілу Китаю між Індією, Японією і Монголією, і "такий етнос як китайці не збережеться — будуть хань, хуейцзу які-небудь, бай"? Нонсенс.

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І окремий момент: про перспективи розчленування заговорив не Соловйов якийсь, навіть не Пєсков чи алкаш Мєдвєдєв. Президент Росії свідомо (ну, принаймні, був притомний) задав суспільству цілком конкретний вектор розвитку подій: мовляв, готуйтесь, недовго вам лишилось бути громадянами РФ. Скоро будете громадянами Московії, країн Ідель-Уралу...

Про перспективи розчленування заговорив не Соловйов якийсь, навіть не Пєсков чи алкаш Мєдвєдєв. Президент Росії свідомо (ну, принаймні, був притомний) задав суспільству цілком конкретний вектор розвитку подій: мовляв, готуйтесь, недовго вам лишилось бути громадянами РФ

Це очевидна хиба: не можна публічно формулювати, надавати конкретних рис подіям, настання яких небажане. Бо все озвучене починає мимоволі обдумуватись аудиторією, входить у "вікно Овертона" як допустиме, а тоді як єдино можливе. Це та причина, чому ми всіма силами опираємось обговоренню можливих територіальних поступок в обмін на мир: спочатку обговорення легітимізує саму пропозицію, тоді її почнуть обмірковувати в суспільстві, а тоді втрата частини території стане цілком прийнятною.

Однак сам факт, що це озвучив саме Путін... Або це складник сценарію "я втомився, я йду" - в сенсі, "після мене хоч потоп — я не проти демонтажу РФ потім". Або... Це не Путін? В сенсі, не той Путін

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Але помилка надто очевидна і примітивна для політика, що понад 20 років тримає в кулаці еліти величезної держави та інтригує на міжнародній арені (до влізання у війну з Україною навіть успішно). Отже, це не помилка? Комусь було необхідно озвучити для початку неофіційно перспективи демонтажу РФ як реальні й конкретизовані "на землі"? Тобто, такі, що їх уважно розглядають російські еліти й вже аналізують ймовірні результати?

Однак сам факт, що це озвучив саме Путін... Або це складник сценарію "я втомився, я йду" - в сенсі, "після мене хоч потоп — я не проти демонтажу РФ потім". Або... Це не Путін? В сенсі, не той Путін. Все ж оце "раскассировать" з лексикону початку 20 століття, невластиві жести, надто активна нетипова міміка, обсценна лексика — це все цілковито невластиво тому Путіну, якого світ знає з інших інтерв'ю. Тобто, це може бути виконавець-рупор певної частини російських еліт?

Дивно все це, дуже дивно, нетипово й абсурдно.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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