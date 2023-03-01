Перший російський план полягав у тому, що вони увійдуть в Україну стройними маршовими колонами, посадять Медведчука на царство і Царьова на якесь інше місце, тихесенько повбивають усіх активних українців і стануть великою імперією.

Цей план ми їм забили в горлянку і тричі провернули, як у порнографічній версії великої російської поеми "Мцирі", десь у березні-квітні минулого року.

Другий російський план полягав у використанні зв'язки дешевих безпілотників та великої кількості косої, але потужної артилерії.

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Цей план накрився об'єктом, схожим на Діану Панченко, десь влітку — коли по складах зі снарядами почали прилітати Хаймарси, і вогняний вал якось приунив. В процесі приунивання росіяни втратили контроль над Херсоном, Харківщиною та частиною Луганщини.

Третій план полягав у примусі нас до миру шляхом атак цивільної енергетичної інфраструктури. Результат — тепер в нас багато злості, а у РФ мало ракет.

Ще може бути багато "але". Росіяни вже готові перетворитися на китайського сателіта, аби виканючити у китайців зброї й не втратити те, що вже захопили. Ми ж дуже залежні від західної допомоги, яка йде повільно та перебуває під постійною загрозою політичного шантажу

Зараз ми на четвертій стадії. Четвертий план росіян полягає у використанні великих хвиль відносно людського та трішки смердючого м'яса задля повільного захоплення Донецької області.

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Але тепер ми маємо свій план. Наш план полягає у тому, щоб це м'ясо перемолоти, підготувати свої нові частини із використанням західної техніки й дати їм... того самого Діанопанченкоподібного об'єкту.

Тут ще може бути багато "але". Росіяни вже готові перетворитися на китайського сателіта, аби виканючити у китайців зброї й не втратити те, що вже захопили. Ми ж дуже залежні від західної допомоги, яка йде повільно та перебуває під постійною загрозою політичного шантажу.

Втім, з кожним днем у противника стає все менше варіантів дій. А у нас все більше.

Налаштовуйтесь, що завтра це не закінчиться. Але налаштовуйтесь на те, що якщо ми все зробимо правильно, закінчиться це перемогою.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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