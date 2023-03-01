Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд У Росії все менше варіантів дій
OPINION

У Росії все менше варіантів дій

Віктор Трегубов
1 березня, 2023 середа
18:03
Погляд Віктор Трегубов

Налаштовуйтесь, що завтра це не закінчиться. Але налаштовуйтесь на те, що якщо ми все зробимо правильно, закінчиться це перемогою

Перший російський план полягав у тому, що вони увійдуть в Україну стройними маршовими колонами, посадять Медведчука на царство і Царьова на якесь інше місце, тихесенько повбивають усіх активних українців і стануть великою імперією.

Цей план ми їм забили в горлянку і тричі провернули, як у порнографічній версії великої російської поеми "Мцирі", десь у березні-квітні минулого року.

Другий російський план полягав у використанні зв'язки дешевих безпілотників та великої кількості косої, але потужної артилерії.

Читайте також: Хто протистоїть сьогодні російській навалі

Цей план накрився об'єктом, схожим на Діану Панченко, десь влітку — коли по складах зі снарядами почали прилітати Хаймарси, і вогняний вал якось приунив. В процесі приунивання росіяни втратили контроль над Херсоном, Харківщиною та частиною Луганщини.

Третій план полягав у примусі нас до миру шляхом атак цивільної енергетичної інфраструктури. Результат — тепер в нас багато злості, а у РФ мало ракет.

Ще може бути багато "але". Росіяни вже готові перетворитися на китайського сателіта, аби виканючити у китайців зброї й не втратити те, що вже захопили. Ми ж дуже залежні від західної допомоги, яка йде повільно та перебуває під постійною загрозою політичного шантажу

Зараз ми на четвертій стадії. Четвертий план росіян полягає у використанні великих хвиль відносно людського та трішки смердючого м'яса задля повільного захоплення Донецької області.

Читайте також: Росія не стане демократією, доки не розпадеться

Але тепер ми маємо свій план. Наш план полягає у тому, щоб це м'ясо перемолоти, підготувати свої нові частини із використанням західної техніки й дати їм... того самого Діанопанченкоподібного об'єкту.

Тут ще може бути багато "але". Росіяни вже готові перетворитися на китайського сателіта, аби виканючити у китайців зброї й не втратити те, що вже захопили. Ми ж дуже залежні від західної допомоги, яка йде повільно та перебуває під постійною загрозою політичного шантажу.

Втім, з кожним днем у противника стає все менше варіантів дій. А у нас все більше.

Налаштовуйтесь, що завтра це не закінчиться. Але налаштовуйтесь на те, що якщо ми все зробимо правильно, закінчиться це перемогою.

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Володимир Путін
мобілізація
війна з Росією
ракетний удар
втрати окупантів
блекаут
Перемога України
Читайте також:
Пентагон
1 березня, 2023 середа
У США заявили, що війна в Україні може тривати ще два-три роки
Дмитро Пєсков
27 лютого, 2023 понедiлок
У Кремлі прокоментували "мирний план" Китаю
1 березня, 2023 середа
В ISW розповіли, які завдання Кремля Лукашенко виконує під час візиту до Китаю
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.32
    Купівля 38.32
    Продаж 39.27
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 березня
18:13
Ексголові Нафтогазу Андрію Коболєву призначили запобіжний захід
18:10
шкільні підручники
Для мешканців тимчасово окупованих територій загарбники готують "спецпідручник з української мови"
18:06
Ексклюзив
Ігор Фріс
Треба дискутувати з ЄСПЛ про право бути обраним щодо людей і політсил, які привели війну в Україну, - нардеп Фріс
18:05
поліція
У Києві викрили двох адміністраторів телеграм-каналів ПВК "Редан"
17:59
Часів Яр, школа, обстріл, Донеччина
Російські терористи обстріляли школу та житлові будинки у Часовому Яру
17:58
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, проте загроза обстрілів залишається, - Гуменюк
17:52
Зґвалтування дитини
Ґвалтували чоловіків, жінок і дітей: в Офісі генпрокурора повідомили, де зафіксовано найбільшу кількість сексуальних злочинів з боку окупантів
17:47
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день БМП і 4 росіян
17:38
Хусрав Тоіров, Даріо Срна, Шахтар
"Шахтар" замінив Мудрика вундеркіндом з Таджикистану
17:37
Інтерв’ю
Бен Ходжес
ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня, - генерал США Бен Ходжес
17:31
почесне консульство Румунії
У Харкові відкрили почесне консульство Румунії
17:26
ЗСУ
Армія РФ зазнала розгромної поразки під Вугледаром у найбільшій танковій битві війни, - NYT
17:25
на фото затримання ухилянтів на Одещині
На Одещині прикордонники пострілами зупинили чотирьох ухилянтів, які намагались утекти до Молдови
17:22
"Окупанти невдало покурили": мер Мелітополя повідомив про "бавовну" на аеродромі
17:20
на фото: переправи
Україна отримала від Швеції партію тимчасових мостів
17:11
насіння соняшника
Агровиробники можуть отримати насіння соняшника та міндобрива від USAID
17:09
Ексклюзив
путін, санкції
Онлайн-референдум про незалежність пʼяти регіонів Росії є показником процесів децентралізації у РФ, - нардеп Дунда
16:59
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
"Антону з Москви потрібно готуватись до захисту дому": росіяни поширюють новий пропагандистський наратив
16:59
Аерофлот
Росіяни надалі використовують літаки Airbus та Boeing попри санкції, – Bloomberg
16:47
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція не ухвалювала рішень ані про надання Україні літаків, ані про навчання пілотів, але дискусії тривають, – міністр збройних сил
16:41
Twitter
Twitter запровадив політику "нульової толерантності" до дописів про насильство
16:40
Арабатська стрілка
На Арабатській Стрілці росіяни пришвидшили будівництво "міста майбутнього", - Хлань
16:30
на фото: балкер
Росія заявляє про недоцільність продовження "зернової угоди" напередодні завершення її дії, — МЗС
16:21
колаж-гривня
Останніми тижнями гривня зміцнилася, - член Ради Нацбанку України
16:19
САУ CAESAR
Франція збільшить замовлення на снаряди для гаубиць Caesar
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник стала амбасадоркою United24
16:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Про розпач російських еліт
15:54
Петр Павел
Президент Чехії Павел закликав надати Україні винищувачі, але через пів року або пізніше
15:38
Атака хакерів
Польща заявила, що російські хакери атакували податковий сайт країни
15:36
швидка
Росіяни обстріляли Чорнобаївку: поранено однорічного хлопчика
15:35
Понад 10000 журналістів отримали акредитацію працювати в зоні бойових дій
Для журналістів, які працюють у зоні бойових дій в Україні, запровадили прескарту нового зразка
15:35
Катували жертв, вимагаючи гроші: у Дніпрі затримали банду, члени якої представлялися військовими ТрО
15:28
Антарктида
Антарктичний морський лід розтанув до мінімуму за останні 45 років
15:25
Александар Вучич
Вучич заявив, що сербських найманців, які воюють проти України, заарештують після повернення додому
15:15
Netflix
Netflix випустить спектакль-приквел до серіалу Stranger things
15:15
Додаток "Дія"
На порталі Дія віднині можна отримати витяг про місце проживання дитини
15:01
Оновлено
коронавірус Китай
Директор ФБР назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії в Китаї. У МЗС країни відповіли
15:00
Аеропорт "Бориспіль"
ВАКС засудив колишнього в.о. гендиректора аеропорту "Бориспіль" до 5 років позбавлення волі
14:52
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
Об'єкт у небі над Київщиною виявився дроном, його ліквідували
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV