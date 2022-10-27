Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.

"Якогось специфічного послання в даному випадку немає, і про це не йшлося", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, глава РФ розповів про переговори з Україною президентові Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало під час його візиту до Москви і наголосив, що хоче відновити переговори виключно на своїх умовах.

"Зараз РФ не змінює своїх позицій - готова забезпечувати свої інтереси за столом переговорів і хоче цього", - заявив Пєсков.

Напередодні президент Гвінеї-Бісау під час візиту до Києва заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж про готовність до переговорів, а Росія нібито планує "налаштувати мости та діалог" з Україною.

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