У Путіна заявили, що не передавали Зеленському ніяких "послань", але переговорів хочуть
Президент Росії Володимир Путін не просив лідера Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передати послання українському колезі Володимиру Зеленському
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новини.
"Якогось специфічного послання в даному випадку немає, і про це не йшлося", - сказав Пєсков.
За словами прессекретаря Путіна, глава РФ розповів про переговори з Україною президентові Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало під час його візиту до Москви і наголосив, що хоче відновити переговори виключно на своїх умовах.
"Зараз РФ не змінює своїх позицій - готова забезпечувати свої інтереси за столом переговорів і хоче цього", - заявив Пєсков.
- Напередодні президент Гвінеї-Бісау під час візиту до Києва заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж про готовність до переговорів, а Росія нібито планує "налаштувати мости та діалог" з Україною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе