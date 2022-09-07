Чинні відстрочки від мобілізації можна продовжити на два місяці: подробиці
Наживо
У Радбезі ООН розпочалося засідання через насильницьку депортацію українців до Росії
Це буде друге засідання організації за два дні, присвячене Україні
Подаємо трансляцію наживо, яку веде Голос Америки.
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