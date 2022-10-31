Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від "Слуги Народу", голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок уранці, коли люди йдуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність", - констатував він.

"Втрати від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховується щонайменше у 7,5 млрд грн втрат для ВВП", - додав Гетманцев.

За словами нардепа, "ми не можемо віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші".

"Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/в неробочі часи/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але й забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", - наголосив Гетманцев.

Уранці 31 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Російська армія вдарила по низці міст, у Києві було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого частину міста знеструмлено.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb