У Раді запропонували зменшувати термін тюремного ув'язнення за читання книжок
У парламенті зареєстрували законопроєкт №9477, яким пропонується скорочувати термін ув'язнення засудженим, які читають книжки. Одна книжка – мінус три дні
Ініціатором законопроєкту є нардеп Сергій Гривко.
"Установа відбуття покарань призначена не тільки для виконання функції покарання, а також і для сприяння виправленню та ресоціалізації засуджених. Сучасна пенітенціарна установа має позиціонувати себе як заклад, який не ставить за мету лише тримати злочинця протягом певного часу в ізоляції, а який зорієнтований, у тому числі на розв'язання проблем засудженої особи з метою її подальшої ресоціалізації, на виховання та позитивну зміну особистості засудженого з метою формування правослухняного члена суспільства та утримання людини від нових кримінальних діянь", - пояснив він мету створення документа.
Нардеп вказав на те, що у в'язниці найбільш доступним джерелом отримання знань та інформації є література.
"Про позитивний вплив читання літератури на засуджених осіб зазначають багато вітчизняних і світових науковців", - зазначив Гривко й нагадав, що подібні кейси вже були – судді призначали "додаткове покарання у вигляді читання художніх творів".
Автор пропонує, аби ув'язнені з метою перевиховання та саморозвитку читали книги з переліку, затвердженого Міністерством юстиції України. Список літератури має складатися з творів, що "сприяють формуванню правильних духовних і моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення".
Згідно із законопроєктом, процес буде регулювати спеціально створена електронна система. У ній ув’язнені складатимуть іспит, який підтвердить факт прочитання книжок.
Кожна книжка зменшуватиме строк на три дні. Проте для такого пом’якшення існуватиме ліміт — не більш як 10 книжок на рік.
Законопроєкт нині перебуває на розгляді Комітету з питань правоохоронної діяльності. В разі позитивного висновку його передадуть на розгляд до сесійної зали.
- У жовтні 2022 року Малиновський районний суд Одеси призначив 35-річному електромонтеру, якого визнав винним у шахрайстві, умовний термін покарання, а також зобов’язав його прочитати твори Івана Франка "Основи суспільності" і Григорія Сковороди "Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті".
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