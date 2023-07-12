Ініціатором законопроєкту є нардеп Сергій Гривко.

"Установа відбуття покарань призначена не тільки для виконання функції покарання, а також і для сприяння виправленню та ресоціалізації засуджених. Сучасна пенітенціарна установа має позиціонувати себе як заклад, який не ставить за мету лише тримати злочинця протягом певного часу в ізоляції, а який зорієнтований, у тому числі на розв'язання проблем засудженої особи з метою її подальшої ресоціалізації, на виховання та позитивну зміну особистості засудженого з метою формування правослухняного члена суспільства та утримання людини від нових кримінальних діянь", - пояснив він мету створення документа.

Нардеп вказав на те, що у в'язниці найбільш доступним джерелом отримання знань та інформації є література.

"Про позитивний вплив читання літератури на засуджених осіб зазначають багато вітчизняних і світових науковців", - зазначив Гривко й нагадав, що подібні кейси вже були – судді призначали "додаткове покарання у вигляді читання художніх творів".

Автор пропонує, аби ув'язнені з метою перевиховання та саморозвитку читали книги з переліку, затвердженого Міністерством юстиції України. Список літератури має складатися з творів, що "сприяють формуванню правильних духовних і моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення".

Згідно із законопроєктом, процес буде регулювати спеціально створена електронна система. У ній ув’язнені складатимуть іспит, який підтвердить факт прочитання книжок.

Кожна книжка зменшуватиме строк на три дні. Проте для такого пом’якшення існуватиме ліміт — не більш як 10 книжок на рік.

Законопроєкт нині перебуває на розгляді Комітету з питань правоохоронної діяльності. В разі позитивного висновку його передадуть на розгляд до сесійної зали.