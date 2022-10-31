Про це із посиланням на вирок повідомляє Главком.

Обвинувачений взяв у оренду велосипед вартістю 8,6 тис. грн, проте після завершення оплаченого терміну користування не повернув транспортний засіб. Натомість продав його через оголошення на olx за 3,9 тис. грн.

У суді обвинувачений визнав вину та пояснив, що велосипед йому був потрібен для роботи у доставці "Глово". Таким чином він хотів швидко заробити кошти для сім’ї та оплати орендованого житла, але швидко не вийшло. Тож він спробував продовжити оренду, але власник відмовився. Після цього 35-річний мешканець Одеси продав чужий велосипед, а гроші витратив на потреби сім’ї. Проте, коли дізнався, що потерпілий подав заяву до поліції, позичив необхідну суму в батька, викупив двоколісний транспорт і повернув власнику.

Суддя Олександр Гарський, який розглядав справу, з'ясував також, що обвинувачений має дві вищі освіти (технічну і юридичну), а його дружина та 2-річна дитина перебувають за кордоном через війну.

Суддя наголосив, що "необхідно домогтись у покаранні зміни мислення такої людини не на злобливе, егоїстичне і самолюбиве, а навпаки доброзичливе, справедливе і розумне", але "таке завдання не може бути виконано лише за допомогою сухих та мертвих норм Кримінального закону".

Тому він призначив обвинуваченому умовний термін покарання, а також зобов’язав його прочитати твори Івана Франка "Основи суспільності" і Григорія Сковороди "Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті", окрім того, переглянути художній фільм американського режисера Френка Капрі "Це дивовижне життя" 1946 року виходу.

"У фільмі дуже яскраво і предметно показана історія людини, яка відмовилась від своїх мрій і амбітних цілей заради рідних і близьких. Та надалі, і його життєвий шлях мав багато складнощів і перешкод, які привели його майже до відчаю та до втрати себе як людини із сенсом життя. Однак, як відомо, американська культура надихає позитивним світлом кожну мить життя, а тому фінал в історії дуже оптимістичний та, головне, вдумливий. Безумовно кожний знайде у цьому фільмі щось важливе. Це можуть бути думки про любов до ближніх; або самопожертва для рідних; це може бути бажання боротьби за справедливість проти несправедливості; або віра у кохання і дружбу… Відповідно перегляд такого художнього фільму може надихнути обвинуваченого на розумні думки про себе і своє майбутнє, яке буде без кримінально правових наслідків", – пояснив своє рішення Гарський.

Держзрадницю, яка готувала "прорив" російських диверсантів до Миколаєва, засудили до 15 років ув'язнення.

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