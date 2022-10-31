Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисниця спостерігала за місцями дислокації Сил оборони, зокрема блокпостів та укріпрайонів міста, готуючи таким чином маршрути для проходження російських диверсантів на підконтрольну українській владі територію. Вона також підшукала квартиру, яку учасники ворожої групи мали використовувати для планування й підготовки своїх диверсій.

"Для маскування злочинних дій ворожа поплічниця орендувала житло на власне ім’я, а гроші на це отримала від своїх російських кураторів. Співробітники СБУ задокументували транзакцію у розмірі 50 тис. грн, які вона отримала від агресора на власну банківську картку", – розповідають у СБУ.

Правоохоронці також встановили особу, через яку зрадниця комунікувала із російськими спецслужбами. Ним був її знайомий, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Херсоні.

"Під час обшуків за місцем проживання російського агента правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з ворогом", – додають у правоохоронних органах.

ДБР виявило гелікоптер Мі-2 в контейнері під час обшуків на Одеській митниці.