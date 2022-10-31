ДБР виявило гелікоптер Мі-2 в контейнері під час обшуків на Одеській митниці
Працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків на Одеській митниці виявили в контейнері багатоцільовий гелікоптер Мі-2
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
"Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2. Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням", – зазначено в повідомленні.
У ДБР додали, що нині встановлюють власників техніки та обставини переміщення гвинтокрила.Також дадуть правову оцінку діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера.
Наразі вертоліт вилучили, вирішується питання про передачу його на потреби Збройних Сил України.
- Обшуки проводили в межах розслідування, в якому ДБР задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці. 18 жовтня Бюро виявило понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких посадовці штучно затягували. В контейнерах містилися елітні автомобілі, техніка, взуття, алкоголь, будівельні матеріали та продовольчі товари. Уже зафіксовано збитки державі на 300 млн грн, розслідування триває.
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