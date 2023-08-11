У Раді зареєстрували законопроєкт про атестацію українців, які навчалися в окупації

Про це повідомляє Представництво президента в АРК.

Проєктом закону передбачено механізм проходження атестації для визнання результатів навчання для людей, що здобували освіту на тимчасово окупованих територіях.

"Це дає можливість мешканцям таких територій продовжити навчання в українських освітніх закладах або отримати певний освітньо-кваліфікаційний рівень. Перелік освітніх закладів, які проводитимуть таку атестацію, буде визначено урядом, як і перелік спеціальностей (професій), за якими проведення атестації не допускається", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що прийняття цього законопроєкту стане важливим кроком для захисту одного з базових прав людини - права на освіту, а також сприятиме реінтеграції мешканців тимчасового окупованих територій в освітній простір України.