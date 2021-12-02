У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про подвійне громадянство
У четвер, 2 грудня, законопрокт президента Володимира Зеленського про внесення змін до закону "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України зареєстрували у Верховній Раді
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Президент визначив законопроєкт як невідкладний. Законопроєкт передали керівництву парламенту, Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
У жовтні 2019 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства.
6 вересня 2020 року Кулеба заявив, що МЗС працює з парламентом над законопроєктом про подвійне громадянство.
Кулеба вважає реальними шанси на ухвалення закону, який регулюватиме ситуацію з подвійним громадянством в Україні.
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