У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про подвійне громадянство

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.



Президент визначив законопроєкт як невідкладний. Законопроєкт передали керівництву парламенту, Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.