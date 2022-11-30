У Раду внесли заяву про звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури

Про це написав в телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк.

"У Раду внесли заяву Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури України", - написав Железняк.

Напередодні нардеп заявляв, що чинний міністр інфраструктури України Олександр Кубраков стане новим віцепрем'єр-міністром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток, адже ці структури об'єднають.

"Чому так, тому що з початку треба проголосувати за його звільнення. Потім в той самий день подадуть Постанову на призначення віцепрем'єр-міністром і об'єднання двох міністерств", - додав народний обранець.