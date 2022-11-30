У Раду внесли заяву про звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури
Після інформації про ймовірне обрання Кубракова віцепрем'єр-міністром в Раду внесли заяву про його звільнення з посади міністра інфраструктури
Про це написав в телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк.
"У Раду внесли заяву Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури України", - написав Железняк.
Напередодні нардеп заявляв, що чинний міністр інфраструктури України Олександр Кубраков стане новим віцепрем'єр-міністром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток, адже ці структури об'єднають.
"Чому так, тому що з початку треба проголосувати за його звільнення. Потім в той самий день подадуть Постанову на призначення віцепрем'єр-міністром і об'єднання двох міністерств", - додав народний обранець.
Відповідне рішення має ухвалити Верховна Рада України.
- У травні уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолили Верещук, Чернишов та Кубраков.
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який підписав угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна, 22 липня пояснив як діятимуть домовленості.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе