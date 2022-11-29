Міністр інфраструктури Кубраков стане новим віцепрем'єром, - нардеп Железняк
Народний депутат Железняк заявив, що чинний міністр інфраструктури України Олександр Кубраков стане новим віцепрем'єром
Про це написав в телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков стане віцепрем'єр-міністром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток.
"Не думаю, що це буде новиною, одразу ж говорив, що так і буде. Але так, у нас на цьому тижні з'явиться ще один віцепрем'єр, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток", - написав Железняк.
Нардеп наголосив, що Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку об'єднають.
Відповідне рішення ухвалить Верховна Рада України.
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