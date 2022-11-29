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Міністр інфраструктури Кубраков стане новим віцепрем'єром, - нардеп Железняк

29 листопада, 2022 вiвторок
21:22
політика Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та віцепремʼєр-міністр Молдови Андрій Спину

Народний депутат Железняк заявив, що чинний міністр інфраструктури України Олександр Кубраков стане новим віцепрем'єром

Про це написав в телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков стане віцепрем'єр-міністром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток.

"Не думаю, що це буде новиною, одразу ж говорив, що так і буде. Але так, у нас на цьому тижні з'явиться ще один віцепрем'єр, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток", - написав Железняк.

Нардеп наголосив, що Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку об'єднають.

Відповідне рішення ухвалить Верховна Рада України.

  • У травні уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолили Верещук, Чернишов та Кубраков. 
  • Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який підписав угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна, 22 липня пояснив як діятимуть домовленості.  

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