Про це написав в телеграмі народний депутат України Ярослав Железняк.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков стане віцепрем'єр-міністром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток.

"Не думаю, що це буде новиною, одразу ж говорив, що так і буде. Але так, у нас на цьому тижні з'явиться ще один віцепрем'єр, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток", - написав Железняк.

Нардеп наголосив, що Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку об'єднають.

Відповідне рішення ухвалить Верховна Рада України.

У травні уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолили Верещук, Чернишов та Кубраков.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який підписав угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна, 22 липня пояснив як діятимуть домовленості.

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