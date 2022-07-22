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Кубраков про експорт зерна: "Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах"

22 липня, 2022 п'ятниця
19:29
Україна

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який підписав угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна, пояснив як діятимуть домовленості

Про це він розповів в ефірі спільного телемарафону. 

За його словами, угода підписана на вигідних для України умовах. Експорт зерна можуть розпочати "за кілька днів".

"Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах, тому що наша акваторія повністю контролюється нами. За декілька днів ми вже готові технічно почати експорт з наших портів на Чорному морі. Це важливо, тому що той врожай, який ми вже почали збирати, його через місяць не буде де зберігати. І нам важливо почати експорт нашого врожаю попереднього року і розпочати експорт, того врожаю, який ми отримаємо", - розповів Кубраков.

Він повідомив, що експортуватимуть зерно з трьох портів: Чорноморськ, Одеса та Південний. Та наголосив, що "в нашій акваторії ніхто нічого не перевірятиме".

"На них (Росію) покладено гарантії, що вони не атакують і буде визначений коридор по якому будуть рухатись судна. Це зафіксовано в наших домовленостях з ООН і в домовленостях з РФ. В цьому коридорі до нього не будуть наближатися жоден російський корабель чи літак. Що стосується огляду в районі Босфору, буде створена група. До неї будуть входити представники України, Туреччини, ООН та РФ. Нам це важливо, щоб ніяке судно з ніяким неочікуваним вантажем не прибуло до наших портів", - сказав міністр.

Також Кубраков зазначив, щоб підписання цієї угоди відбулося завдяки успішним діям Збройних сил України, зокрема звільнення острова Зміїного. Він додав, що зараз російські кораблі не наближаються на відстань ураження ракет і якщо Росія порушить домовленості, то ЗСУ будуть готові до цього.

  • 21 червня Антоніу Гутерреш і Реджеп Тайїп Ердоган обговорили зусилля для розблокування експорту українського зерна.
  • 30 червня окупанти покинули Зміїний. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". 
  • 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

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Новини
Росія
ООН
Туреччина
експорт зерна
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