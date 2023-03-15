У районі Бахмута відбулася корекція наших сил, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
Президент військово-цивільної спілки "Бойове Братерство України", голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 2015-2018 рр. Павло Жебрівський зазначив, що в Бахмуті тривають вуличні бої
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Найгарячіші бої відбуваються в районі Бахмута. Відбулася корекція наших сил й засобів, які здійснюють спротив ворогу. Було виведено деякі механізовані частини ЗСУ й введено офіцерський спецпідрозділ ГУР та інші підрозділи, які ефективно ведуть вуличні бої. Два дні тому в районі Хромове відбулася успішна контратака ЗСУ, і сьогодні дорога функціонує", - зауважив Жебрівський.
За словами президента військово-цивільної спілки Бойове Братерство України, забезпечення Бахмута відбувається по двох дорогам.
"Постачання боєприпасів у Бахмут відбувається по дорозі Костянтинівка - Часів Яр - Бахмут, і по ґрунтовій дорозі. На жаль, траса Бахмут - Слов'янськ перебуває під вогневим контролем противника. Ситуація не критична, тому що підготовлена друга лінія оборони за Бахмутом. Працює бронетехніка та артилерія ЗСУ. Ділянка насичена українськими захисниками", - підкреслив Жебрівський.
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