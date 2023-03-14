Генерали РФ за наказом Путіна намагаються "взяти Донбас" до кінця березня, - військовий експерт Самусь
Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначив, що українські захисники знищують потужність противника, даючи можливість підготуватися ЗСУ до контрнаступу
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Російські війська намагаються використати час, який їм залишився, а це кілька тижнів, щоб виконати політичний наказ Путіна - окупувати Донеччину та Луганщину. Тому росіяни вкидають такі величезні людські ресурси та живу силу в топку. Для російських генералів головним є виконати наказ Путіна. Тому вони істеричними, оскаженілими атаками намагаються проломити українську оборону, оточити Бахмут", - зауважив Самусь.
Військовий експерт також додав, що росіяни обстрілюють Краматорськ, завдають ударів по всій Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині. Все це демонструє оскаженілий характер дій противника, який не рахується з будь-якими втратами, й намагається створити умови, щоб виконати завдання Путіна.
"Але українське командування чітко розуміє, якими діями противник намагається цього досягти. Де сильні сторони ЗСУ, а де слабкі місця противника. ЗСУ знищують потужність противника, даючи можливість підготуватися ЗСУ до контрнаступу", - підкреслив Самусь.
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