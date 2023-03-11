Про це повідомляють Сухопутні війська у telegram.

Там поінформували, що Сирський продовжує роботу на фронті та перебуває на його найважливіших ділянках разом зі своїми підрозділами.

За словами командувача Східного угруповання військ, українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати Бахмут. Для оборони міста залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.

"Справжні герої зараз - це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами" – сказав Сирський.

Зазначається, що він постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.