Сирський у Бахмуті обговорив із командирами посилення обороноздатності підрозділів на лінії фронту

Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.

"Противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що російські загарбники кинули на захоплення міста свої найпідготовленіші підрозділи ПВК Вагнер та регулярних частин армії РФ. У самому Бахмуті та довкола нього точаться інтенсивні бої.

Сирський під час візиту в місто заслухав доповіді командирів про стан у підпорядкованих підрозділах. Також він обговорив із ними проблемні питання щодо підвищення обороноздатності українських підрозділів на лінії фронту.

"Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників, які у боях за Бахмут є прикладом стійкості, мужності та героїзму", - наголосили в Сухопутних військах.