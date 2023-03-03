Сирський у Бахмуті обговорив із командирами посилення обороноздатності підрозділів на лінії фронту
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмут, де обговорив із командирами посилення обороноздатності підрозділів на лінії фронту
Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.
"Противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що російські загарбники кинули на захоплення міста свої найпідготовленіші підрозділи ПВК Вагнер та регулярних частин армії РФ. У самому Бахмуті та довкола нього точаться інтенсивні бої.
Сирський під час візиту в місто заслухав доповіді командирів про стан у підпорядкованих підрозділах. Також він обговорив із ними проблемні питання щодо підвищення обороноздатності українських підрозділів на лінії фронту.
"Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників, які у боях за Бахмут є прикладом стійкості, мужності та героїзму", - наголосили в Сухопутних військах.
- 3 березня командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що надійшла команда для деяких підрозділів вийти з Бахмуту на ротацію на більш захищені рубежі.
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