У районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот, – Сили оборони
Російська армія щодня втрачає в районі Мар’їнки та Авдіївки до двох рот особового складу
Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в етері телемарафону.
Також за його словами, в районі цих двох міст ведуться постійні позиційні бої, в яких росіяни мають перемінний успіх. Але ЗСУ повертають назад всі завойовані РФ позиції.
"Противник несе колосальні втрати, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії", - зазначив він.
Окрім цього, Дмитрашківський також додав, що за словами російських полонених, їх відправляють у бій "не досить тверезі командири", просто підіймають серед ночі і без жодної підготовки під дулами автоматів відправляють на штурм.
- 10 квітня Генштаб повідомив, що ЗСУ збили 6 дронів та відбили майже 60 атак Росії, найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку й Мар'їнку.
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