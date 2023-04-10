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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ЗСУ збили 6 дронів та відбили майже 60 атак Росії, найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку й Мар'їнку

ЗСУ збили 6 дронів та відбили майже 60 атак Росії, найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку й Мар'їнку

10 квітня, 2023 понедiлок
07:00
війна з Росією ЗСУ

Протягом 9 квітня ворожі війська зосереджувалися на наступі по 4 напрямках, проте українським воїнам вдалося відбити 58 атак, збити 6 безпілотників та уразити 5 станцій РЕБ

Про це у ранковому зведенні 10 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

За минулу добу, Силам оборони вдалося відбити 58 атак РФ на зазначених напрямках.

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 

Також було збито 6 ворожих БПЛА: 3 – типу "Ланцет", 2 – "Зала" та 1 – "Суперкам".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Росія завдала 4 ракетних і 26 авіаударів, а також здійснила 60 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом 9 квітня росіяни завдали 26 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також 2 ракети із ЗРК С-300 окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. 

Окрім того, ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області росіяни продовжують інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ясна Поляна та Грем’яч Чернігівської області; Баранівка, Волфине, Запсілля та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе Харківської області.

На Лиманському напрямку минулої доби РФ вела безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви. 

Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернещина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку російська армія продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. 

Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Озарянівка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках РФ вела наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки, успіху не мала. 

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак. 

Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках  військові РФ продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. 

Здійснили обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Запорізьке, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Качкарівка, Миколаївка, Львове, Микільське та Інженерне Херсонської області, а також Херсон.

У Токмаку окупанти змушують отримувати паспорти РФ, проте обіцяють повернути українські документи

Так, загарбники продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. 

Зокрема, в місті Токмак російська окупаційна так звана влада повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження.

  • Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Старобільську, що на Луганщині, росіяни організовують обшуки домівок громадян, яких підозрюють у підтримці України, після чого вивозять їх у невідомому напрямку без подальшого повернення.

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