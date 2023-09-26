У райраді повідомили, що росіяни намагаються розміщувати ППО за межами Бердянська, щоб місцеві не допомагали коригувати ЗСУ
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що ЗСУ вдало нищить російську техніку навколо Бердянська
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Місцеві чують багато вибухів у Бердянському районі, але інформації немає, тому що летить за межами міста. Вчора був приліт туди, де окупанти розташовували ППО, а це околиці міста. Ми розуміємо, що росіяни закривають узбережжя. Сьогодні місцеві чули вибухи над невеличким селом Миколаївка. Однозначно там щось відбувалося, але немає конкретних результатів, тому що в селі практично немає місцевого населення та інтернету", - підкреслив Дудукалов.
За його словами, окупанти розмістили ППО навколо Бердянська, тому що у районі розміщено особовий склад армії РФ.
"Кожне село - це казарма й військова частина. У кожній порожній хаті мешкають окупанти. Також у Бердянськ приїжджають топ чиновники й топ командування РФ, тому що це найвіддаленіша точка від фронту. Усі рухи техніки прикриваються ППО, яку ЗСУ вдало нищить", - додав Дудукалов.
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