У райраді повідомили, що росіяни намагаються розміщувати ППО за межами Бердянська, щоб місцеві не допомагали коригувати ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Місцеві чують багато вибухів у Бердянському районі, але інформації немає, тому що летить за межами міста. Вчора був приліт туди, де окупанти розташовували ППО, а це околиці міста. Ми розуміємо, що росіяни закривають узбережжя. Сьогодні місцеві чули вибухи над невеличким селом Миколаївка. Однозначно там щось відбувалося, але немає конкретних результатів, тому що в селі практично немає місцевого населення та інтернету", - підкреслив Дудукалов.

За його словами, окупанти розмістили ППО навколо Бердянська, тому що у районі розміщено особовий склад армії РФ.

"Кожне село - це казарма й військова частина. У кожній порожній хаті мешкають окупанти. Також у Бердянськ приїжджають топ чиновники й топ командування РФ, тому що це найвіддаленіша точка від фронту. Усі рухи техніки прикриваються ППО, яку ЗСУ вдало нищить", - додав Дудукалов.