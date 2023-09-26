ЗСУ: на півдні ворог підтягує резерви, бо боїться прориву
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що ЗСУ готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують наступальну операцію. Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах, завдаючи окупантам втрати й виснажуючи ворога. У районі села Завітне Бажання триває активна оборона ЗСУ. Командири на місцях намагаються покращувати тактичне положення, ведеться контрбатарейна боротьба", - зауважив Штупун.
За його словами, на Таврійському напрямку ворог щоденно втрачає від 6 до 10 артилерійських систем.
"На околицях Вербового Сили оборони готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі. Артилерія ЗСУ працює, а ворог намагається поповнити свої втрати. Противник підтягує резерви, тому що боїться прориву. Вважаю, що скоро будуть гарні новини", - додав Штупун.
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