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Головна війна з Росією У разі подальшого загострення РФ може окупувати Харків, - Зеленський

У разі подальшого загострення РФ може окупувати Харків, - Зеленський

21 січня, 2022 п'ятниця
11:33
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований

Про це він розповів The Washington Post.

"Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити їхню ескалацію, звичайно, вона це зробить на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з РФ. Харків, який знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований", - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що РФ потрібен тільки привід для вторгнення.

"Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів", - пояснив президент.

За словами Володимири Зеленського, це буде не тільки вторгнення, а "початком великомасштабної війни".

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Новини
Харків
Володимир Зеленський
окупація
ескалація
вторгнення в Україну
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