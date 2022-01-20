"Путін не розуміє невизначених погроз": Зеленський закликав США запровадити санкції проти РФ, не чекаючи вторгнення в Україну

Про це президент України заявив під час візиту двопартійної делегації Конгресу США до Києва цього тижня, повідомляє Axios.



Володимир Зеленський сказав сенаторам, що введення санкцій проти Росії після вторгнення до України не має сенсу. За його словами, справжнє стримування означатиме запровадження негайних санкцій, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що "зі США не можна жартувати".



"Президент ясно дав зрозуміти: санкції проти "Північного потоку-2" мають бути запроваджені зараз. Адже будь-які ймовірні санкції щодо "Північного потоку-2" або інші обмеження будуть марними", - повідомив виданню один зі співрозмовників, наближений до Зеленського.



Президент наголосив, що санкції, введені після подальшої ескалації у кращому разі нейтральні, а в гіршому - фактично "підбадьорюють Путіна".



"Як давні сусіди, українці краще розуміють "російський менталітет". Путін не розуміє невизначених погроз. Слова "якщо" немає в його словнику, а є лише "так" і "ні", - сказав Зеленський.



Виданню також розповіли, що загальний тон зустрічі з Зеленським був позитивним і теплим, незважаючи на розбіжності щодо того, коли мають бути запроваджені санкції.



Зараз демократи та республіканці єдині у своїй підтримці України, але серед них є розбіжності щодо того, чи було б ефективніше ввести санкції проти Росії зараз, щоб продемонструвати рішучість, чи погрожувати майбутніми санкціями, щоб показати Москві високу ціну вторгнення.



Нагадаємо, 12 січня очільник Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і ще 25 демократів представили законопроєкт про захист суверенітету України-2022, згідно з яким до РФ будуть застосовані санкції.

15 січня до Сенату США подали ще один законопроєкт про персональні санкції проти Путіна у разі вторгнення в Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Захід запровадити нові санкції проти РФ до початку нової можливої агресії.

Президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України. Він заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах і пообіцяв "катастрофу для РФ".



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