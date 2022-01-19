Резніков закликав Захід запровадити санкції проти оточення Путіна до початку нового можливого вторгнення в Україну

Про це він сказав в ефірі BBC, передає НВ.



"Я впевнений, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть зробити більше для нашого захисту. Наприклад, в економічній сфері, запровадивши санкції. Це може бути зроблено до вторгнення, а не після", - заявив Резніков.



Він зазначив, що запровадження таких санкцій може зупинити новий наступ російської армії.



"У них є такі можливості, як величезні статки російських олігархів, з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. І я вважаю, що Європа та США можуть показати їм, що дуже легко заморозити рахунки", - наголосив Резніков.



Коментуючи вимоги для РФ про нерозширення НАТО і невступ України, Резніков підкреслив, що Росія не зупиниться.



"Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І можливо наступною метою буде Берлінська стіна", - сказав Резніков.

Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.

РФ заявила, що "ні на кого не збирається нападати" і зажадала від США не постачати зброю Україні.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.