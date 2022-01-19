Резніков закликав Захід запровадити санкції проти оточення Путіна до початку нового можливого вторгнення в Україну
Міністр оборони України Олексій Резніков закликав світ запровадити нові санкції проти РФ до нової можливої агресії
Про це він сказав в ефірі BBC, передає НВ.
"Я впевнений, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть зробити більше для нашого захисту. Наприклад, в економічній сфері, запровадивши санкції. Це може бути зроблено до вторгнення, а не після", - заявив Резніков.
Він зазначив, що запровадження таких санкцій може зупинити новий наступ російської армії.
"У них є такі можливості, як величезні статки російських олігархів, з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. І я вважаю, що Європа та США можуть показати їм, що дуже легко заморозити рахунки", - наголосив Резніков.
Коментуючи вимоги для РФ про нерозширення НАТО і невступ України, Резніков підкреслив, що Росія не зупиниться.
"Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І можливо наступною метою буде Берлінська стіна", - сказав Резніков.
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