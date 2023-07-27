Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Independent.

Видання нагадує, що ірландський уряд дотримувався суворої політики нейтралітету протягом усієї Другої світової війни. Однак тодішній міністр закордонних справ Імон де Валера викликав обурення міжнародної спільноти, коли висловив співчуття у зв'язку зі смертю Адольфа Гітлера в результаті самогубства у 1945 році. Ця подія завдала значної репутаційної шкоди де Валері та державі і вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

Тож відповідаючи на запитання, чи висловить Ірландія такі ж співчуття Росії у разі смерті Путіна, теперішній прем'єр країни відповів: "Я так не думаю". Зробивши коротку паузу, він додав: "Це гарне запитання, я раніше про це не думав".

Він також зазначив, що не вірить, що ірландська делегація буде присутня на похоронах російського президента.

"Я б не міг уявити, що ми будемо представлені на похоронах", - сказав Варадкар.