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У разі смерті Путіна, Ірландія навряд чи висловить співчуття Росії, - прем'єр Варадкар

27 липня, 2023 четвер
06:49
Світ Лео Варадкар

Ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар не думає, що уряд країни висловить співчуття Росії у разі смерті диктатора Володимира Путіна

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Independent.

Видання нагадує, що ірландський уряд дотримувався суворої політики нейтралітету протягом усієї Другої світової війни. Однак тодішній міністр закордонних справ Імон де Валера викликав обурення міжнародної спільноти, коли висловив співчуття у зв'язку зі смертю Адольфа Гітлера в результаті самогубства у 1945 році. Ця подія завдала значної репутаційної шкоди де Валері та державі і вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

Тож відповідаючи на запитання, чи висловить Ірландія такі ж співчуття Росії у разі смерті Путіна, теперішній прем'єр країни відповів: "Я так не думаю". Зробивши коротку паузу, він додав: "Це гарне запитання, я раніше про це не думав".

Він також зазначив, що не вірить, що ірландська делегація буде присутня на похоронах російського президента.

"Я б не міг уявити, що ми будемо представлені на похоронах", - сказав Варадкар.

  • 19 липня прем'єр-міністр Ірландії відвідав Україну. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та відвідав Бучу. Варадкар пообіцяв бути з Україною стільки, скільки буде потрібно, а також оголосив про виділення мільйонів євро додаткового фінансування на гуманітарну допомогу Україні.
Росія
Володимир Путін
Ірландія
Війна з Росією
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