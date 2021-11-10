У реанімаціях 99% COVID-хворих - невакциновані, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у реанімаційних та відділеннях інтенсивної терапії 98-99% хворих - це невакциновані громадяни
Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 10 листопада.
"Зараз у реанімаційних та відділеннях інтенсивної терапії 98-99% хворих — це саме невакциновані громадяни. Тому ще раз закликаю: попіклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я своїх рідних і зробіть щеплення. Це рятує життя", - наголосив Шмигаль.
Він додав, що з 76 тис. лікарняних ліжок в Україні майже 52 тис. сьогодні зайняті хворими на COVID-19.
- Нагадаємо, станом на 10 листопада, у 22 областях України перевищений рівень госпіталізацій.
- В Україні за минулу добу зафіксували понад 23 тис. нових випадків COVID-19, померло 816 людей.
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