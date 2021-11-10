У реанімаціях 99% COVID-хворих - невакциновані, - Шмигаль

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 10 листопада.



"Зараз у реанімаційних та відділеннях інтенсивної терапії 98-99% хворих — це саме невакциновані громадяни. Тому ще раз закликаю: попіклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я своїх рідних і зробіть щеплення. Це рятує життя", - наголосив Шмигаль.



Він додав, що з 76 тис. лікарняних ліжок в Україні майже 52 тис. сьогодні зайняті хворими на COVID-19.

Нагадаємо, станом на 10 листопада, у 22 областях України перевищений рівень госпіталізацій.

В Україні за минулу добу зафіксували понад 23 тис. нових випадків COVID-19, померло 816 людей.