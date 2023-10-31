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У РФ матері двох дітей запропонували піти служити за контрактом, аби виплатити борг

31 жовтня, 2023 вiвторок
17:08
Світ росія мобілізація орки окупанти

У російському Красноярську пристави запропонували матері двох дітей піти служити за контрактом, аби виплатити борг - жінка не має ні медичної освіти, ні військового квитка

Про це жінка розповіла виданню NGS24.RU.

Зазначається, що Ольга має борг перед банком у розмірі 800 тисяч рублів. Гроші вона раніше брала на ремонт квартири, в якій зараз мешкає разом із двома дітьми 9 та 13 років, але після розлучення жінка не змогла своєчасно вносити платежі.

27 жовтня Ольга отримала повістку про виклик до судового пристава, а також направлення, в якому було написано, що їй необхідно звернутися до військового комісаріату із заявою про вступ на військову службу за контрактом. Там значилося, що це дозволить вжити заходів до погашення заборгованості.

"Вони пропонують мені прийти у військкомат і піти за контрактом на СВО, щоби закрити борг. Ось перший папірець, де вони мені пропонують з'явитися, а в другому папірці написано, що я винна Ощадбанку. І ось цей хід допоможе закрити борг. А дітей куди – незрозуміло", – розповіла Ольга.

Жінка каже, що не збирається йти у військкомат, адже вона єдина опікунка дітей.

Росія
мобілізація
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