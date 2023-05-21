У РФ можуть заборонити виїзд закордон чоловікам, які отримали повістку
У російській держдумі заявили про можливість блокування виїзду за кордон чоловікам, які отримають повістку до армії
Про це в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва" заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Андрій Свинцов.
"Якщо такі рішення прийматимуться, то заблокувати виїзд громадянина жодної складності не складає. Номери паспортів є, всі дані персональних громадян є, і, звичайно, він, безумовно, просто буде обмежений у виїзді", - сказав він.
Свинцов провів аналогію з боржниками.
"Просто будуть у ФСБ, до прикордонної служби відправлені відповідні повідомлення за аналогією, так само як неоплачені борги. Якщо в людини борги не сплачено, у нього просто на кордоні стоїть заборона. Буде така сама конструкція. Спеціальні процедури зовсім не потрібні, це вже налагоджено", - заявив депутат.
Він наголосив, що поки що така ініціатива не обговорювалась.
- 10 травня президент РФ Володимир Путін оголосив про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.
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