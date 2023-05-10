Путін оголосив про військові збори для росіян, які перебувають у запасі
Президент РФ Володимир Путін оголосив про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Призвати у 2023 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться в указі Путіна.
- 10 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року.
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