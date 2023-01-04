Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Путін намагається перекласти з себе відповідальність за ті процеси, які відбуваються у Росії щодо мобілізації. Звернення, яке з'явилося 3 січня від якихось солдатських матерів про те, що Росія має мобілізаційний ресурс у 20 млн і давайте швиденько всіх мобілізувати, - це є класичний радянський підхід, коли населення зверталося до влади, наприклад, з проханням підвищити ціни на продукти харчування через те, що начебто люди почали краще жити й готові платити більше. І тут застосовують дуже схожу технологію, тільки така примусова мобілізація, навіть приховано, не спрацьовує", - зазначив політолог.



Ігор Рейтерович додав, що також були повідомлення від нашої розвідки і є опосередковані дані про те, що у січні влада РФ розпочне другу хвилю мобілізації, яку вони вже не зможуть приховати.



"Російська влада включає механізми суспільної мобілізації, що суспільство, родини, оточення повинно певною мірою стимулювати чоловіків йти до армії РФ. Мені здається, що це не призведе до результату, який очікує влада, тому що все більше і більше росіян вже зіткнулися з наслідками цієї війни. І така кількість людей зростає, а коли вона досягне половини російського населення, то це запустить процеси соціального плану. Однак, російському уряду боротися з соціальним проблемами буде на багато складніше, ніж з політичними або якимись акціями протесту", - зауважив Рейтерович.

30 грудня 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до військовозобов'язаних росіян із попередженням про закриття владою РФ кордонів для чоловіків на початку січня і проведення нової хвилі мобілізації

3 січня Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ повідомив, що Росія планує хвилю мобілізації на окупованих територіях Півдня