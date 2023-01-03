Про це передає Центр національного спротиву при Силах спецоперацій ЗСУ.

Як зазначається, попри заяви Кремля ворог не припиняє "часткову мобілізацію", яка насправді є масштабною й не має винятків. На початку 2023 року ворог планує нову хвилю й вона буде стосуватись мешканців тимчасово окупованого Півдня.

"Наразі пропагандисти готують фундамент для закриття кордонів РФ й ізоляції країни. Водночас будуть посилені мобілізаційні заходи. На ТОТ призивати планують власників російського паспорта", - йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали жителів захоплених військами РФ населених пунктів ігнорувати паспортизацію ворога та негайно залишити підконтрольну ворогові територію, щоб не стати для загарбників ресурсом.

2 січня 2023 року керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ворог підтягує ненавчені мобілізаційні ресурси на лівобережжя Дніпра.

Своєю чергою радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив на тому, що в село Урзуф під Маріуполем прибули нещодавно мобілізовані росіяни та доставили старі танки.

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