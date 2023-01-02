Ворог підтягує ненавчені мобілізаційні ресурси на лівобережжя Дніпра, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі марафону "Єдині новини'.

"На Півдні ситуація залишається складною, але контрольованою. Даємо гідну відсіч ворогу. Саме тому, ворог перегруповується та вишукує місця для переміщення пунктів логістики. Наша робота результативна, влучання залишають ворога без зброї й особового складу. На лівобережжя росіяни підтягують мобілізаційні ресурси, які ще ненавчені", - зазначила Гуменюк.

За її словами, цієї ночі над Миколаївщиною силами ППО було збито 7 дронів, жодного влучання не сталося.

"Також було збито ще один дрон у напрямку Умані. Всі баражуючи боєприпаси, які були спрямовані з Півдня, були збиті. У Чорному морі штормова ситуація, тому російські ракетоносії зайшли у пункти базування", - додала Гуменюк.

У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 по території України, наші захисники знищили усі. У столиці України, Києві, а також у Київській та Полтавській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи - працювала ППО по повітряних цілях ворога. Також є пошкоджені об‘єкти енергоінфраструктури.

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