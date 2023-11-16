У РФ перед президентськими виборами почали стрімко зростати ціни на продукти, - Reuters

Про це пише Reuters.

Журналісти поспілкувалися з 34-річною росіянкою Дарією Степановою, яка проживає у невеликому місті на східному березі Уральських гір.

За її словами, стрімке зростання цін, від дитячого харчування до підгузків, змусило її сім’ю скоротити витрати.

"Сім'я Степанових є однією з мільйонів російських сімей, які змушені скорочувати витрати через значні зміни, зумовлені війною в Україні та безліччю санкцій, запроваджених Заходом, до російської економіки", - йдеться у повідомленні.

За словами жінки, доходи родини не зросли подібним чином, тоді як рубль впав щодо долара з лютого 2022 року, що зробило імпортні товари дорожчими в рубльовому еквіваленті.

"Раніше можна було легко купити продуктів на тисячу рублів на три-чотири дні, а зараз, коли ти йдеш в магазин, тисяча рублів - це ніщо - можна купити лише продукти для повсякденних потреб, наприклад, молоко, йогурт, хліб і все… твоя тисяча полетіла", - каже росіянка.

Журналісти зазначають, що сім'я не хотіла обговорювати політику, Україну чи те, хто винен у зростанні цін.